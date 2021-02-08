В Украине не работают 2 аэропорта

Спасатели пытаются справиться с тяжелой погодной ситуацией. Фото: Reuters

В Украине аэропорты во всех городах, кроме Виннице и Черинвцив, работают в штатном режиме.

"По состоянию на 18:00 наблюдается местами небольшой снег в Черкасской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой областях и Киеве. В Закарпатской области - небольшой дождь", - сообщает пресс служба МВД.

Движение железнодорожного транспорта в Украине обеспечено.

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В течение 8 февраля спасатели буксировали 72 транспортных средства и оказали помощь 175 людям.

В понедельник, 8 февраля, Киев, как и вся Украина, оказался в снежной ловушке. Осадки в столице начались еще ночью и не прекращаются до сих пор. От утра все магистрали города парализовали гигантские пробки, а стоимость проезда в такси взлетела до космических цифр. Горожане снимают опасные ситуации на дорогах.