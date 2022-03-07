В Украине не проведут пробное ЗНО 19 и 26 марта

Пробной внешней независимой оценки (ВНО) 19 и 26 марта не будет. Фото: УЦОКО

Пробная внешнее независимое оценивание 19 и 26 марта не состоится.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

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"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации не могут происходить, а будут проводиться позже или вообще будут отменены . Должны вас сообщить, что проведение пробного внешнего независимого оценивания 19 и 26 марта невозможно", – говорится в сообщении.

В Украине запустили образовательную инициативу, в рамках которой учащиеся младших классов смогут продолжить обучение. Каждый день у школьников будет возможность изучать два-три предмета.