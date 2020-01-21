В Украине не хватает полицейских: назвали цифру

Наименьший некомплект в Харьковской области - 13,7%.

Общий уровень некомплекта патрульных полицейских по Украине составляет 26,1%.

Самый высокий уровень некомплекта патрульных - в Запорожской области - 50,1%; наименьший - в Харьковской - 13,7%, сообщает Укринформ.

Недобор патрульных в Киеве - на уровне 34,5%; в Киевской области - 28,3%; в Черновицкой - 28,1%; в Черниговской - 14,6%; в Черкасской - 25,8%; в Хмельницкой и Херсонской областях - на уровне 18,5%.

Патрульную полицию области возглавила женщина – впервые в Украине. Руководительницей управления в Харьковской области стала 31-летняя старший лейтенант Алена Стрижак.