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среда, 15 декабря 2021 16:40

В Украине исчезнут военкоматы

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В Украине исчезнут военкоматы
Военкоматы в Украине станут терцентрами комплектования и социальной поддержки. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Украине исчезнут военкоматы. Название военных комиссариатов сменили на территориальные центры комплектования и социальной поддержки. А должности военных комиссаров – на руководителей терцентров комплектования и социальной поддержки.

Соответствующие изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу внес Кабмин на своем заседании сегодня, 15 декабря.

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Также предполагается уточнить порядок приписки к призывным участкам лиц с инвалидностью, которые имеют тяжелые заболевания и лишены возможности свободного передвижения.

Кроме того, согласно постановлению будут усовершенствованы отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, организациями, учреждениями, предприятиями в вопросах учетно-призывной работы.

1 октября в Украине стартовал осенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины и другие военные формирования. Завершится призыв 21 декабря.

Согласно распоряжению Кабмина общее количество осенних призывников в этом году в Украине составит 13 575 человек, из которых призовут в ВСУ - 6500 человек, в Госспецтрансслужбу - 600 человек, в Национальную гвардию - 4775 человек, в Госпогранслужбу - 1700 человек.

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Дата
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