В Украине хотят поставить автоматы, которые меняют мусор на деньги

 
Ексклюзивы
1/5
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Просмотров: 666
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5427
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 3978
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1656
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 729
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 495
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1557
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5256
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27729
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2844
Фото
Все фото
30
16
6
8
4
Забаряны: село без указателей и без будущего - фоторепотаж
Забаряны: село без указателей и без будущего - фоторепотаж
Прищепка на нос и тренажер для губ: показали удивительные средства красоты
Прищепка на нос и тренажер для губ: показали удивительные средства красоты
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
&quot;Мистер Вселенная&quot; рассказал о секретах бодибилдинга
"Мистер Вселенная" рассказал о секретах бодибилдинга
Без конфликтов не обошлось: в Одессе провели Марш равенства
Без конфликтов не обошлось: в Одессе провели Марш равенства
Видео
Все видео
В "Танцах со звездами" показали пародию на Винника
В "Танцах со звездами" показали пародию на Винника
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление
Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление
Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе
Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе
"Хотим крови": Рябошапка пообещал еженедельные задержания коррупционеров
"Хотим крови": Рябошапка пообещал еженедельные задержания коррупционеров
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27729
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6516
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2547
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2727
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 1233
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
понедельник, 02 сентября 2019 15:19

В Украине хотят поставить автоматы, которые меняют мусор на деньги

  Комментировать
В Украине хотят поставить автоматы, которые меняют мусор на деньги
В Украине хотят поставить фандоматы. Фото: vezha.vn.ua

В Украине хотят обустроить специальные автоматы для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок - фандоматы.

"Во многих странах мира на улицах есть фандоматы. Это автоматы, которые обменивают пластиковые и другие бутылки на деньги или специальные чеки, за которые можно купить, к примеру, корм для животных или пакеты для собак . Это очень нужная инициатива, которая поощряет людей к разумному сбору и использованию пластика и улучшения экологического состояния городов. Думаю, в Украине это тоже могло бы сработать, поэтому сейчас хотим более детально изучить иностранный опыт для внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы. Пока ориентировочный расчет таков: 1 фандоматов на 5 тыс. человек", - отметил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Человечество загрязнило 60% мирового океана - исследование

Фандоматы получили свое название от немецкого слова pfand - залог. Такие автоматы могут определять объем и вес тары, а сканер - распознавать около 30 тыс. штрих-кодов и в точности идентифицировать объект.

Украинцев ждут штрафы за выброшенный мусор мимо урны. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде. Известно, что его инициаторами являются народные депутаты Ирина Геращенко, Анна Гопко, Остап Еднак.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине хотят поставить автоматы, которые меняют мусор на деньги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинцы отбили нападение

Сборник рассказов сделал украинского писателя знаменитым

Украинский боксер превзошел достижение Кличко, Ломаченко и Усика

Успешный военный поход закончился мирным договором

Гривна празднует день рождения

Пожар уничтожил рассадники холеры

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 94188
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
10
 2 Просмотров: 36145
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
14
 2 Просмотров: 35183
&quot;Коломойский перешел от угроз к действиям&quot; - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне 32 Просмотров: 19647
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 18846
Общество
Что Зеленский требует от НАБУ, ГБР и САП
Что Зеленский требует от НАБУ, ГБР и САП 1 Просмотров: 648
Зеленский – первоклассникам: "Оценки – это хорошо, но не главное"
Зеленский – первоклассникам: "Оценки – это хорошо, но не главное" Просмотров: 432
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
 Просмотров: 666
На счетах Украины осталась исторически максимальная сумма денег
На счетах Украины осталась исторически максимальная сумма денег Просмотров: 495
Сколько стоят значки новых депутатов
Сколько стоят значки новых депутатов Просмотров: 315
Больше всего комментируют
32
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
12
Зеленский о встрече с Трампом: Мы не будем идти с протянутой рукой
7
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
2
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Голосов: 44279
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua