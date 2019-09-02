В Украине хотят поставить автоматы, которые меняют мусор на деньги

В Украине хотят поставить фандоматы. Фото: vezha.vn.ua

В Украине хотят обустроить специальные автоматы для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок - фандоматы.

"Во многих странах мира на улицах есть фандоматы. Это автоматы, которые обменивают пластиковые и другие бутылки на деньги или специальные чеки, за которые можно купить, к примеру, корм для животных или пакеты для собак . Это очень нужная инициатива, которая поощряет людей к разумному сбору и использованию пластика и улучшения экологического состояния городов. Думаю, в Украине это тоже могло бы сработать, поэтому сейчас хотим более детально изучить иностранный опыт для внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы. Пока ориентировочный расчет таков: 1 фандоматов на 5 тыс. человек", - отметил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

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Фандоматы получили свое название от немецкого слова pfand - залог. Такие автоматы могут определять объем и вес тары, а сканер - распознавать около 30 тыс. штрих-кодов и в точности идентифицировать объект.

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