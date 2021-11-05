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пятница, 05 ноября 2021 08:50

В Украине будет теплая погода, похолодание с 9 ноября

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В Украине будет теплая погода, похолодание с 9 ноября
В Украине в ближайшие дни будет теплая и солнечная погода / Reuters

В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.

Уже с 9 ноября в Украине ожидается похолодание до 4-10 градусов тепла. Об этом сообщает "Гидрометцентр".

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5 ноября Украина будет облачно с прояснениями. В западных областях дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11 градусов тепла, днем ​​13-18 тепла, в южной части местами до 20 тепла, в Карпатах 7-12 градусов.

По данным синоптиков, 6-7 ноября облачно с прояснениями. В западных, северных и местами в центральных областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный и западный 5-10 м/с. Температура в южной части 6 ноября ночью 6-11 тепла, днем ​​14-19 тепла.

7 ноября ночью 3-8 градусов тепла, днем ​​10-15 тепла. На остальной территории страны ночью 6 ноября 4-9 градусов. 7 ноября 1-6 тепла днем ​​7-12 выше нуля.

8 ноября в Украине местами небольшие дожди. Температура в южной части ночью 4-10 тепла, днем ​​12-17 выше нуля. На остальной территории ночью 1-7 тепла, днем ​​9-15. В западных и северных областях 6-12 градусов. 9 ноября в южной части и Прикарпатье умеренные, на остальной территории небольшие дожди. Температура ночью 1-7 тепла, днем ​​4-10 выше нуля. В южной части ночью 5-10 тепла, днем ​​8-14 выше нуля.

В Карпатах 8 ноября небольшой, а 9 ноября - умеренный мокрый снег. Температура ночью и днем ​​от 3 мороза до 3 тепла.

В Киевской области 5 ноября облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью 9-11 тепла, днем ​​15-17 выше нуля. По области ночью 6-11 тепла, днем ​​13-18 градусов.

6-7 ноября в Киеве также облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью 7 ноября без осадков. Ветер юго-западный и западный 5-10 м/с. Температура ночью 6 ноября 4-9 градусов. 7 ноября 1-6 тепла, днем ​​7-12 выше нуля.

8 ноября в столице местами, а 9 ноября повсюду небольшие дожди. Температура ночью 1-6 тепла. Днем 8 ноября 7-12 градусов, 9 ноября 4-9 тепла.

Сильный снегопад в среду, 3 ноября, заблокировал десятки дорог в Португалии и Испании. Ожидается, что зимняя погода продержится на Пиренейском полуострове не менее субботы.

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Дата
05
ноября

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