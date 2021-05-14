В Украине будет по-летнему тепло, но дождливо

14 мая в Украине будет тепло, но местами дождливо.

Синоптики обещают переменную облачность, говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Днем будет дождливо в западной, северной части страны, а также в большинстве центральных областей. В Одесской области обещают грозы. На остальной территории - без осадков. Дневная температура воздуха составит +17...22°С. На севере и в центре будет до +22°С. На западе столбики термометров покажут около +19°С. Теплее всего будет в южных и восточных регионах, где воздух прогреется до +23...28°С.

Автор: meteo.gov.ua

В Киеве 14 мая также прогнозируется переменная облачность. Синоптики обещают днем небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха составит около +20°С, а скорость южного ветра будет достигать 5-10 м/с.

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В течение воскресенья-понедельника на востоке местами вероятно повышение температуры воздуха до +30°С. До 16 мая по всей стране дожди и кратковременные грозы. Температура ночью + 8...14°С, днем будет колебаться от +13...19°С до +20...25°С.