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пятница, 02 марта 2018 18:56

В Украине 62 тыс. неплательщиков алиментов

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В Украине 62 тыс. неплательщиков алиментов
Министр назвал количество неплательщиков алиментов в Украине. Фото: "Орбита".

Почти 62 тыс граждан Украины имеют задолженности в 1 год в выплате алиментов.

Об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко во время селекторного совещания, сообщает Укринформ.

"Что касается категории должников, которые имеют долг свыше одного года, два, три, восемь .... Мы имеем первую статистику по всей стране. На сегодня таких должников, имеющих задолженность свыше одного года по уплате алиментов перед своими детьми насчитывается почти 62 тысяч человек", - сказал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шесть тысяч неплательщиков алиментов объявили в розыск

По словам Петренка, общее количество неплательщиков налогов в Украине составляет 600 тысяч.

В Украине разработали систему взыскания задолженности по заработной плате, она начнет действовать с 1 апреля.

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Дата
02
марта

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