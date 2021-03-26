В учебнике для первого класса пропагандируют издевательства над животными

В учебнике "Букварь" для 1-го класса заметили задания, которые популяризируют цирк с животными. Среди героев - обезьяны, которые устроили концерт, прыгающий в кольце щенок и другие.

Об этом в Facebook информирует сообщество зоозащитников UAnimals.

Фото: UAnimals

По словам активистов, такой цирк разрушает не только жизнь животных, но и психику детей. Он может привить малышу ложное восприятие мира, где человек должен доминировать над животным, а сильный покорять слабого.

"Поскольку дети буквально воспринимают мир и практически не способны к самостоятельной критической оценки примерно до 9 лет, взаимодействие дрессировщиков и животных в цирке они воспринимают как правильную, ожидаемую и положительную форму поведения. В будущем ребенок будет считать, что в подобной ситуации, когда он будет в роли главного, должен вести себя так же", - говорится в посте.

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В сообщении активисты обратились в Минобразования.

"Когда школьные учебники наконец будут проходить хоть какую-то экспертизу на научный характер, академическую добродетель, отсутствие дискриминационных высказываний, а также отсутствие пропаганды негуманного отношения к животным?" - спросили зоозащитники.

В Чернигове для корпоратива косметической компании Oriflame установили фотозону с живым теленком. Зоозащитники назвали это издевательством над животным.