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суббота, 19 декабря 2020 04:15

В ЮАР нашли новую разновидность Covid-19

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В ЮАР нашли новую разновидность Covid-19
Нашли новый штамм коронавируса. Фото: Reuters

В Южно-Африканской Республике зафиксировали новую мутацию Covid-19, которой дали обозначение 501.V2.

Вторая волна пандемии в стране связана с этим типом Covid-19, сообщил министр здравоохранения страны Звели Мхизе в Twitter

"Хотя эта мутация вызывает обеспокоенность, причин для паники нет", – написал министр.

Он подчеркнул важность придерживания всех правил карантина.

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В ЮАР по состоянию на 18 декабря зафиксировали 901 538 случаев коронавируса. Эта страна находится на 18-м месте (сразу за Украиной) по общему числу заболевших. Погибли от коронавируса уже 24,285 жителей ЮАР. Побороли инфекцию 783 818.

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