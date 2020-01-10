В топе нарушителей от ЕС Украина уступила лишь Китаю

Украина нарушает интеллектуальные права. Фото: malina-group.com/intelektualnye-prava/

Украина вошла в список стран, нарушающих права интеллектуальной собственности и наносящих этим вред экономическим интересам Евросоюза.

Список стран-нарушителей озвучили во время годового доклада Еврокомиссии по защите и обеспечению прав интеллектуальной собственности в третьих странах. Его текст обнародовали на официальном сайте учреждения, сообщили в Hromadske.

В списке Украину отнесли к странам второго приоритета. Среди них больше всего вреда приносит Китай, занявший в перечне первую позицию.

"Индия, Индонезия, Россия, Турция и Украина остаются странами 2-го приоритета. В этих странах обнаружили серьезные системные проблемы в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, что вызывает существенный вред для бизнеса Евросоюза. По сравнению с предыдущим докладом, эти страны не имели прогресса, или продемонстрировали лишь ограниченный прогресс в решении этих беспокойств ", - говорится в документе.

Евросоюз отметил, что Украина имеет проблемы с законодательной защитой интеллектуального права, механизмами регистрации торговых марок, а также транзитом контрафактной и пиратской продукции на рынки Евросоюза. Однако отметили принятие Верховной Радой Закона Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" в мае 2018 года.

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Украинцев, которые поддерживают Евросоюз, в 4 раза больше, чем тех, кто хочет к Евразийскому экономическому союзу с РФ, Белоруссией и Казахстаном.