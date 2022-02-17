В теробороне пожаловались на очереди желающих поступить

Очереди из желающих вступить в тероборону "не такие длинные, как хотелось бы" - Собко. Фото: president.gov.ua

Очереди из резервистов на вступление в территориальную оборону (ТрО) Вооруженных сил Украины есть, но "не такие длинные, как хотелось бы".

Об этом заявил заместитель командующего Силами ТРО Сергей Собко на телемарафоне ко Дню единения 16 февраля, передает УНИАН.

На вопрос, есть ли очереди на поступление в терроборону, Собко пошутил, что "зависит от дней".

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Также заявил, что ВСУ "хотели бы лучших результатов" в контексте комплектования подразделений ТрО.

"Очереди есть, но они небольшие. Не такие длинные, как мы бы хотели. И здесь есть разные категории: есть люди, которые уже решили, и хотят поступить, и для них нужно только принести контракт и он его подписывает. Есть колеблющиеся, и здесь нужно коммуницировать - довести его до этого решения. И есть люди, которые вообще ничего не знают. И здесь нужно гораздо больше работать", - сказал Собко.

Силы ТрО - отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек. 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. В тероборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы. 20 января правительство утвердило порядок применения отрядами теробороны охотничьего оружия.