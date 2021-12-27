В Telegram произошел глобальный сбой

В работе Telegram произошел глобальный сбой. Большинство жалоб пользователей связаны с отправлением сообщений.

Об этом сообщает Downdetector.

С проблемами столкнулись жители Украины, России, Беларуси и Польши.

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Большинство пользователей Telegram жалуются на работу приложения, соединение с сервером и отправкой сообщений.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что приложение "Действие" дает сбои, потому что он не хранит персональные данные, а каждый раз при авторизации подтягивает документы из разных реестров. Последние строились давно и иногда "не выдерживают".