В течение месяца ушло 80% команды - бизнесмен

Артем Яковенко - владелец агентства digital -маркетингу SPHERE. Цены на его услугив 2,5 раза выше, чем в среднем по рынку. Фото: Виктор ФОМЕНКО

Агентство digital -маркетингу Артема Яковенко по количеству филиалов крупнейшее в стране. А цены на услуги в интернете в 2,5 раза выше, чем в среднем по рынку.

Gazeta.ua предлагает интересные факты из жизни владельца компании SPHERE Артема Яковенко:

В детстве увлекался граффити. Карманных денег на краску постоянно не хватало. Решил: остановлюсь, заработаю, а потом продолжу. Пауза затянулась.

Первым проектом были галстуки. Продавал через интернет. Орнаменты брали в сети, отшивал частный мастер. Это была не подделка - с партнером разработали собственный бренд.

Первые серьезные деньги заработал в 18 лет. Приятель работал в немецкой компании, а там для разработки бренд-стратегии искали маркетолога. Связались по скайпу, я назвал сумму - 2,5 тысячи евро и услышал "да".

2 года занимался поставкой цветов в коробках. Деньги небольшие, хорошей перспективы не видел. Из-за этого отказался бизнес продать - просто закрыл.

Когда переселились в новый офис, в течение месяца ушло 80% команды. Перед этим на общем собрании жестко поговорил с сотрудником, который без предупреждения бросил работу. Думал, станет уроком для других, а сработало против меня.

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Живу в съемной квартире. Не люблю делать ремонт. Нравится, когда все готовое.

20 гривен с каждой гривны, вложенной в рекламу, заработали организаторы образовательных курсов из Харькова. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал владелец сети агентств digital - маркетинга Артем Яковенко.