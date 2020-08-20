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четверг, 20 августа 2020 16:37

"В сына скальпированная вся левая сторона" - многодетная мама умоляет спасти ее сына

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&quot;В сына скальпированная вся левая сторона&quot; - многодетная мама умоляет спасти ее сына
Егор Пасичниченко из Черкасс находится в отделении нейрореанимации. Фото: Наталья Пасичниченко

16-летний Егор Пасичниченко из Черкасс находится в отделении нейрореанимации городской больницы. Его на пешеходном переходе сбил автомобиль Ford. Ребенок - в коме. На лечение и реабилитацию нужна помощь.

"Это случилось 17 августа в 9.20 утра. Егор возвращался из детской поликлиники с физпроцедур. Лечил шею. Готовился пойти на подработку, чтобы заработать себе на выпускной. Возле взрослой поликлиники переходил дорогу. Первая машина на крайней полосе остановилась, чтобы его пропустить. А на следующей, его снесло Фордом. Водитель признался, что видел моего сына, но думал, что проскочит. Врач сказал, что у сына скальпированная вся левая сторона. Очевидно, что так протянуло машиной. Егор еще до приезда скорой помощи впал в кому. Когда я увидела сына, он был серо-черно-зеленый. В Егора обнаружили еще отек мозга и гематому. Его пока что держат на медикаментозной коме. Егор у меня один из трех сыновей, есть еще дочь. 13 лет назад у меня умер муж. Я детей поднимаю сама. Мне сказали, что лечение Егора будет длительным, а реабилитация еще длиннее. Прошу у людей помощи на спасение моего сына", - рассказывает Gazeta.ua мать Наталья Пасичниченко.

Реквизиты для помощи:
Карточка Приватбанка: 4149 4991 1205 8332 (Пасичниченко Наталья Николаевна).

Автор: Любовь Карнарук
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