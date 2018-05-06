В супермаркете Чернигова задержали вора с гранатой

Полиция задержала вора с гранатой. Фото: cn.npu.gov.ua

Правоохранители у задержанного вора в одном из супермаркетов Чернигова изъяли гранату Ф-1.

"В полицию поступило сообщение о задержании в одном из черниговских супермаркетов мелкого воришки, который пытался вынести неоплаченный товар - бутылку водки. Ранее судимый мужчина для солидности прихватил с собой барсетку, которая вызвала интерес полиции. И не зря - внутри лежала граната", – говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Чернигова.

Как отмечается, на место происшествия прибыли взрывотехники, которые подтвердили, что боевая граната Ф-1 является собственностью злоумышленника.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция этой статьи предусматривает срок лишения свободы от трех до семи лет.

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