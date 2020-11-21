В субботу будет снежно и морозно

Автор: Укргидрометцентр Прогноз погоды на 21 ноября

Погода в Украине в субботу, 21 ноября, будет холодной и с осадками. Морозы ожидаются ночью, а в некоторых регионах и днем. Причиной холодной погоды является атмосферный фронт северного циклона. Именно он несет за собой снег и дожди.

На Западе осадков не прогнозируют, однако ночью ударят морозы до -4 градусов.

Зато в центре страны, в частности, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях пройдет снег. Правда, температура воздуха будет плюсовой. Снег прогнозируют и на Севере - в Черниговской и Сумской областях.

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Теплее, традиционно, будет на Юге. Например, в Одесской области температура воздуха поднимется до 5 градусов тепла.

Холоднее - на Востоке. Синоптики предупреждают о снеге, а также -2 градусов мороза днем.

В Киеве будет тоже холодно, ночью от 1 тепла до 1 мороза, днем +1 +3. Ночью в столице прогнозируют мокрый снег.

Зима 2020-2021-го, скорее всего, не будет аномально теплой, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики.