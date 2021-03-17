В столичных больницах заканчиваются места для больных коронавирусом

В Киеве переполнены коронавирусные больницы. Фото: Reuters

В столичных опорных больницах почти не осталось мест для коронавирусных больных.

Также врачи отмечают, что теперь коронавирус протекает тяжелее и сложнее поддается лечению. Об этом говорится в материале ТСН.

"Сейчас ежедневно в очереди в кабинет до 50 больных, и во многих подтверждается коронавирус. Коронавирус сейчас везде. Болезнь стала более сложной, имеет тяжелое течение, если сравнивать с началом пандемии. Коронавирус дает много осложнений, много кислородозависемых пациентов. Изменились и симптомы. Недавно у меня был человек, который жаловался на насморк, при осмотре у него диагностировалась ангина, и тест на коронавирус был положительным.

Кроме того, COVID-19 начал труднее поддаваться лечению: меняем пациентам по несколько препаратов, потому что нет результата. Госпитализировать кого-то очень трудно, место для человека с сатурацией 72 вчера полдня искали. Это еще происходит потому, что лечение коронавируса стало дольше - больные по три недели проводят в больнице, потому что, опять же, стандартные препараты, очевидно, на новый штамм не действуют ", - рассказала семейная врач Дарницкого района Киева Елена.

Врач лаборатории радиоизотопной диагностики больницы №12 Дмитрий Левинский написал в Facebook, что мест в опорных больницах не осталось.

"В нашей больнице, например, уже начали класть больных в чистые зоны (для персонала и резерв под экстренку)", - отметил он.

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Киевская врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк также рассказала о сложной ситуации в больницах.

"Да, действительно, в больницах все довольно-таки плохо, даже в тех больницах, которые не лечат COVID-19, очень много больных пациентов, очень много сотрудников болеет, поэтому, думаю, что какое-то усиление мер, конечно же, нужно. Насколько сильное, это уже будет решаться на уровне администраций. Нужно смотреть в комплексе на эту проблему. Но, однозначно, какие-то меры принимать нужно ", - отметила она.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.