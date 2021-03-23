В США впервые будут платить афроамериканцам за дискриминацию

Афроамериканцы получат деньги за дискриминацию предков. Фото: www.prostir.ua

Местные власти Эванстона штата Иллинойс первые в США выделят $10 млн на улучшение жилищных условий афроамериканских семей, которые подверглись притеснениям и дискриминации.

Решение приняли путем голосования 22 марта, пишет Chicago Tribune.

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Деньги выделят с организованного в 2019 году фонда репараций. Он предназначен для афроамериканцев, живших в Эванстоне в ХХ в., а также их потомков, которые "из-за притеснений со стороны властей с точки зрения жилья оказались в неравном положении по сравнению с остальным населением".

Фонд финансируется за счет отчислений от продажи каннабиса, употребление и реализация которого в рекреационных целях были легализованы в Иллинойсе с 1 января 2020-го.

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