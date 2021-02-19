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пятница, 19 февраля 2021 19:11

В СНБО требовали закрыть канал "НАШ", проверить Портнова и передать государству рынок "Столичный"
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Представители патриотических политических сил и общественных организаций провели акцию под Офисом президента Украины, где должно состояться заседание СНБО.

Своим требованием активисты назвали нанести три удара по российской агентуре в Украине:

1. Информационный. Активисты требуют завершить ликвидацию пророссийских пропагандистских ресурсов в Украине, среди которых они назвали в частности телеканал "НАШ", сайты "Вести" и "Страна".

2. Кадровый. Активисты требуют расследовать деятельность "российской агентуры, которая проникла во высшие эшелоны власти". В частности Андрея Портнова, который согласно расследованиям ресурса "Миротворец" выполнял и выполняет задачи российских спецслужб под псевдонимом "Казбек" и его окружения, которые "обеспечивают влияние на органы следствия и судебную систему в интересах иностранных агентов".

3. Финансовый. Активисты требуют обрезать схемы финансирования деятельности коллаборационистов. По их словам, власть должна взять в управление государства рынок "Столичный", а также другие активы, которые связывают с Юрием Иванющенко.

Представители патриотических политических сил и общественных организаций провели акцию под ОПУ. Фото: apostrophe
Представители патриотических политических сил и общественных организаций провели акцию под ОПУ. Фото: apostrophe
Представители патриотических политических сил и общественных организаций провели акцию под ОПУ. Фото: apostrophe

Также участники акции передали на имя Президента Украины, Главы СБУ и Секретаря СНБО письмо с перечнем физических и юридических лиц, которые, по их информации, причастны к финансированию терроризма и в отношении которых требуют применить санкции.

В акции принимали участие представители Правого сектора, ВО "Свобода", Национального корпуса, "Традиция и порядок", "Суспільство майбутнього", С14, "Національний спротив", УНА-УНСО, ВО "Тризуб" им. Бандеры и "Невідомий патриот".

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Дата
19
февраля

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