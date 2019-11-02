В "Слуге народа" предлагают разрешить самогоноварение

"Слуга народа" предлагает отменить ответственность за самогон. Фото: YouTube

Нардепы из парламентской фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект об отмене ответственности за самогоноварение.

Авторами такой инициативы выступают нардепы от "Слуги народа" Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис, Николай Стефанчук. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Законопроектом № 2371 предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение.

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В то же время текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Верховная Рада Украины приняла закон №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Он должен быть экономически выгодным, однако вместе с будущими поправками спровоцировал прекращение работы крупнейшей табачной фабрики Украины British American Tobaccо.