В системе железнодорожных грузоперевозок надо ввести систему типа Uber - Сергей Пинькас

Сергей Пинькас предлагает ввести на УЗ государственночастное партнерство

Изменить подход к грузоперевозкам по железнодорожным путям и допустить частных игроков на рынок перевозок - первоочередные задачи нового главы Мининфраструктуры.

Об этом сказал в интервью изданию "Обозреватель" Сергей Пинькас, возможный кандидат на пост министра инфраструктуры.

"Второе - железная дорога. У нас дефицит вагонов около 50 тысяч единиц. Если их, гипотетически, выставить в ряд, получим 588 км. Это как от Киева в Запорожье. Представляете? Это миллионы тонн товаров, которые не доехали до конечного потребителя вовремя.

Необходимо ввести государственно-частное партнерство. Чтобы избежать коррупционной составляющей, можно создать систему типа "Убер". То есть чтобы заказчик выбирал параметры вагона и груза. А система автоматически распределяла бы исполнителя. Похожая ситуация с частной тягой. Необходимо как можно быстрее принять закон, который регулировал бы вопрос ее использования на магистральных путях УЗ", - отметил Сергей Пинькас.