В Симферополе продают елки из Ивано-Франковской области

Точка по продаже искусственных елок из Украины в аннексированном Симферополе. Фото: "Крым.Реалии"

В аннексированном Симферополе продают искусственные елки из Ивано-Франковской области.

В Крым они попадают транзитом через Россию, сообщает "Крым.Реалии".

Елки из Прикарпатья продают на ярмарке в центре города — под зданием музыкального театра на проспекте Кирова.

"Украинские елки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области. Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем", — рассказал продавец.

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Товар сертифицирован и на него есть все необходимые разрешения. Торговые точки с украинскими елками есть еще в трех местах Симферополя.

19 декабря в центре Киева на Софийской площади зажгли главную елку Украины. Имеет высоту более 20 м. Для украшения использовали 800 новогодних игрушек и более 3 км разноцветных гирлянд.