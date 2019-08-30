В сети показали список освобожденных украинских пленников Кремля

Сегодня, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией. Обмен состоялся ночью. В сети опубликовали фамилии освобожденных украинских пленных.



Список опубликовали в Telegram-канале Klymenko Time.

По Роману Сущенку, Євгену Панову, Олександру Кольченку, Станіславу Клиху поки точної інформації про те, що їх обміняли, немає.



"Сумарно було б 32 людини, в ГПУ в останній раз говорили про формулу "35 на 35". Можливо, відсутні 7 осіб будуть в другій частині обміну", - додають в соціальній мережі.

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Выходит в свет книга рассказов "Маркетер" , написанная украинским режиссером Олегом Сенцовим в российском заключении. Это вторая часть автобиографической трилогии, в которой Олег возвращается в свое студенческое прошлое, и снова ему удалось написать не только о себе, но и о всех нас, кто жил и искал себя в то время.