В сеть выложили тизер четвертого сезона "Очень странных дел"

Создатели сериала "Очень странные дела" анонсировали выход 4-го сезона. Краткий тизер появился на страницах шоу в социальных сетях.

В видеоролике ничего не происходит, там только название сериала с цифрой "4" и звучит знакомый поклонникам шоу музыкальный саундтрек. В конце на экране появляется сообщение: "Мы больше не в Гоукинсе".

О дате премьеры нового сезона ничего не сообщается.

На странице создателей "Очень странных дел" в Twitter в комментарии к видео говорится: "У нас есть удивительная команда, которая работает над 4-м сезоном, и мы не можем ждать, чтобы не поделиться этим с вами. Спасибо за вашу страсть и вашу любовь к нашему шоу ... Давайте держать дверь в этой заинтересованности открытыми, да? Между прочим, мы уже не в Гоукинсе...".

Stranger Things 4



it's happening! we have an awesome team working on st4 and we can't wait to share it with you. thank you for your passion and your love for our show... let's keep that curiosity door open, yeah? after all, we're not in hawkins anymore...pic.twitter.com/aToeEqxxFY