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вторник, 01 октября 2019 05:51

В сеть выложили тизер четвертого сезона "Очень странных дел"

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В сеть выложили тизер четвертого сезона &quot;Очень странных дел&quot;
Показали тизер нового сезона культового сериала. Фото: Hollywood

Создатели сериала "Очень странные дела" анонсировали выход 4-го сезона. Краткий тизер появился на страницах шоу в социальных сетях.

В видеоролике ничего не происходит, там только название сериала с цифрой "4" и звучит знакомый поклонникам шоу музыкальный саундтрек. В конце на экране появляется сообщение: "Мы больше не в Гоукинсе".

О дате премьеры нового сезона ничего не сообщается.

На странице создателей "Очень странных дел" в Twitter в комментарии к видео говорится: "У нас есть удивительная команда, которая работает над 4-м сезоном, и мы не можем ждать, чтобы не поделиться этим с вами. Спасибо за вашу страсть и вашу любовь к нашему шоу ... Давайте держать дверь в этой заинтересованности открытыми, да? Между прочим, мы уже не в Гоукинсе...".

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Гоукинс - это вымышленный городок в штате Индиана, где все три предыдущих сезона "Очень странных дел" происходили главные события. Сериал рассказывает о подростках, которые борются с монстрами из параллельного мира.

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