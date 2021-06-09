В селах катастрофически не хватает терминалов. Почему банки их не ставят

Банкоматы имеются лишь в 4% городов Украины. Фото: pixabay.com

Кабмин не будет переводить пенсии и социальные пособия на банковские карточки минимум до 2023 года. Причиной назвали неготовность к этому банков, в частности отсутствие нужного количества банкоматов в населенных пунктах.

Однако за два года банки самостоятельно вряд ли исправят проблему, сказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

"Обустроить банкоматы так, чтобы к ним имели удобный доступ все граждане является нормальным решением проблемы. Но самостоятельно банки этого делать не будут. Когда устанавливают банкомат, то учитывают определенный лимит операции, который через него проведут. Иначе не выгодно их обслуживать. Вряд селяне будут ими пользоваться чаще раза в месяц. В такой ситуации должна вмешаться власть, возможно, помочь с финансированием или как-то стимулировать госбанки".

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Выплаты людям будут разносить сотрудники Укрпочты.

"Услуги Укрпочты лучше подходит для такого дела. Банкоматов в селах практически нет, в магазинах на рынках карточки тоже редко принимают. Ездить ежемесячно в райцентр снимать наличные пенсионерам сложно. К тому же не все способны физически это делать - то из-за плохого здоровья, то из-за отсутствия регулярных автобусных рейсов или дальней и дорогостоящей дороги", - сказал экономист.

Принудительного перевода пенсий и соцпомощи на карточки с 1 сентября не будет. Пенсии, субсидии и социальные пособия будут доставлять через Укрпочту по меньшей мере до 1 января 2023 года. Кабмин отменил обязательный перевод выплат на карточные счета из-за неготовности банковской инфраструктуры. Банкоматы имеются лишь в 4% городов Украины и 13 млн украинцев не имеют возможности пользоваться банковскими услугами. Укрпочта покрывает 100% населенных пунктов и может предоставить финансовые услуги всем украинцам.