В СБУ рассказали о блокировании пророссийских сайтов

Сайты Россия использовала для ведения гибридной войны против Украины. Фото: gdb.rferl.org

Служба безопасности Украины в 2018 году заблокировала доступ к более 300 интернет-ресурсам.

Их Россия использовала для ведения гибридной войны против Украины, - об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ заблокирован доступ к более 300 интернет-ресурсов, которые использовались РФ в ходе ведения гибридной войны против Украины, а также международными преступными группировками для распространения деструктивного информационного контента", - говорится в сообщении ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В СБУ заявили о задержании российских разведчиков

Кроме того, по данным СБУ, следственными подразделениями спецслужбы осуществляются досудебные расследования в пределах 83 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов сообществ антиукраинского направления, которые сознательно распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, массовых беспорядков и других противоправных действий. В текущем году в рамках этих уголовных дел 23 лицам было сообщено о подозрении и вынесено 15 обвинительных приговоров суда, проинформировали в ведомстве.

В СБУ отмечают, что в течение 2018 года в рамках профилактики правонарушений в информационной сфере приняты, в частности, меры превентивного воздействия в отношении 220 администраторов интернет-сообществ, которые распространяли в сети материалы деструктивного содержания на аудиторию более 10 млн интернет-пользователей.

"Таким образом Служба не допустила совершения преступлений, ответственность за которые предусмотрена УК, а именно действия направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы или террористической организации)", - отметили в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, которая участвовала в подготовке так называемого референдума в Луганской области.