В ряде областей объявили штормовое предупреждение

На юге объявили штормовое предупреждение. Фото: pixabay.com

Спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Объявили первый уровень опасности, желтый.

6 ноября часть областей накроет туман с видимостью 200-500 м, сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

"Будьте внимательны и осторожны. В южных и юго-восточных областях ожидается туман", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать таким советам:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

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В ноябре средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1…7°С. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что тоже в пределах нормы.