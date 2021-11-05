В ряде областей объявили штормовое предупреждение

Спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Объявили первый уровень опасности, желтый.
6 ноября часть областей накроет туман с видимостью 200-500 м, сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
"Будьте внимательны и осторожны. В южных и юго-восточных областях ожидается туман", - говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать таким советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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В ноябре средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1…7°С. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что тоже в пределах нормы.
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