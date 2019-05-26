В Румынии проводят "антикоррупционный" референдум

Свою обеспокоенность стремлением румынских политиков из правящей коалиции подчинить себе органы правосудия выразили также представители Евросоюза и США. Фото: Радио Свобода

26 мая в Румынии проходит общенациональная консультативный референдум по вопросам правосудия.

Его инициатором выступил президент Клаус Йоханниса.

На референдуме граждане должны ответить на два вопроса: согласны ли они с запретом на амнистию и помилование для лиц, совершивших коррупционные правонарушения, и на принятие правительством экстренных постановлений о внесении изменений в систему правосудия.

Ранее правительство Румынии приняло ряд экстренных постановлений о внесении изменений в систему правосудия. В частности, лишило президента права назначать судей и прокуроров.

В последнем постановлении правительство приняло решение о пересмотре ряда уголовных дел, связанных с коррупцией в высших эшелонах власти, по которым суды уже вынесли окончательные вердикты. Многие фигурантов этих уголовных дел были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Национальный корпус" объявил войну поставщикам контрабандного аммиака из Российской Федерации

Президент Румынии неоднократно выступал с заявлениями, в которых призывал правящую в стране коалицию во главе с Социал-демократической партией отказаться от практики внесения изменений в систему правосудия, потому что они подрывают основы правового государства.

Свою обеспокоенность стремлением румынских политиков из правящей коалиции подчинить себе органы правосудия выразили также представители Евросоюза и США.

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена вызвать бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос.