В Ровно мужчина чуть не сгорел вместе с едой

По словам спасателей, мужчина мог угореть за считанные минуты. Фото: pixabay.com

Мужчина едва не сгорел в собственной квартире в Ровно. Он уснул во время приготовления пищи.

Об этом сообщает tsn.ua.

Пожарных вызвали прохожие. С помощью спецоборудования те открыли закрытую дверь квартиры, из окна которой валил дым. На кухне оказалась включенной газовая плита, на которой подгорали остатки еды в кастрюле. Владелец квартиры спал, его вынесли на свежий воздух. По словам спасателей, мужчина мог угореть за считанные минуты.

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В конце июля женщина сгорела заживо на балконе прямо возле пожарной лестницы. Из-за сильного пламени спасатель не смог вовремя добраться и оказать помощь. Это произошло на глазах шокированных свидетелей. Женщина вышла на балкон и долго кричала, рассказали люди.