В России вспыхнул масштабный пожар на рынке. Фото: 161.ru

В российском Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на рынке "Классик".

Как отмечается, площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. м. Об этом сообщает МЧС РФ.

Пожар могла вызвать неисправность электропроводки. Эпицентр возгорания находился в киоске с пиротехникой.

На месте происшествия работают 300 спасателей.

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В Киеве в многоэтажке вспыхнул пожар. Пострадали 3 человека: две женщины от угара, мужчина - прыгнул с окна квартиры.