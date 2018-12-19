В России резко отреагировали на заявление Турчинова

В России заявление Турчинова назвали объявлением очередной провокации. Фото: АСН

Заявление главы СНБО Украины Александра Турчинова о намерении вновь отправить военные корабли через Керченский пролив в России расценили, как объявление очередной провокации.

"Это просто объявления очередной провокации. Оно вполне безответственное и призвано лишь ухудшить ситуацию, при том, что многие из партнеров Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, этим заявлением Киев "расписывается в том, что провокация - это и есть визитная карточка нынешнего режима в Украине". В то же время Захарова подчеркнула, что Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, а дислоцированные там силы охраняют Крымский мост.

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"Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, там нет российских военно-морских баз. Расположенные там силы используются для охраны Крымского моста ... Эти силы также используются для обеспечения безопасности судоходства", - заявила Захарова.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Турчинов сказал, что переход возможен в ближайшее время, ведь с этим вопросом нельзя медлить.