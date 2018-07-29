В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым

США необходимо обнародовать декларацию о запрете посещать аннексированный крымский полуостров. В частности, речь идёт о посещении Крыма украинцами.

Информацию о декларации обнародовало "представительство" МИД России в Крыму, прокомментировав "Крымскую декларацию", представленную США.

"Государственный департамент и государственный секретарь Помпео, не забудьте опубликовать "Декларацию относительно Украины", которая запретит украинцам посещать российский Крым", – сообщает МИД российского государства на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Было добавлено, что в этом году около 600 тысяч украинцев уже успели посетить аннексированный полуостров.

Примечательно то, что в декларации указывается безоговорочная поддержка Соединенными Штатами территориальной целостности Украины.

"США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву", – говорится в тексте декларации.

Многие партнеры США заявили о такой же позиции по отношению к территориальной целостности страны.