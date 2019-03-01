В рейтинге верховенства права Украина на 10 позиций превзошла Россию

В рейтинге верховенства права Украина оказалась между Таиландом и Сербией Фото: РБК

Украина заняла 77-е место из 126 стран мира в рейтинге верховенства права 2019 года. Об этом говорится в результатах анализа международной неправительственной организации World Justice Project.

По сравнению с предыдущим рейтингом Украина поднялась на четыре позиции. Является седьмой из 13 стран региона - Восточная Европа и Центральная Азия, пишет Зеркало недели.

В рейтинге верховенства права Украина оказалась между Таиландом и Сербией. Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия и Финляндия. На последних местах - Демократическая Республика Конго, Камбоджа и Венесуэла. Россия находится на 88-м месте, Беларусь - на 66-м.

Индекс верховенства права отражает обеспечение законности в стране. Рейтинг составлялся на основе восьми показателей: открытость государства, правопорядок и безопасность, полномочия институтов власти, отсутствие коррупции, защита основных прав, регулятивное правоприменение, уголовное правосудие, гражданское правосудие.

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Нынешний рейтинг продемонстрировал дальнейшее ухудшение верховенства права в мире, в частности в сфере "ограничений правительственных полномочий", что свидетельствует о росте авторитаризма.

Украина заняла самое низкое место в рейтинге экономической свободы стран Европы. В мировом рейтинге Украина поднялась за год на 16 пунктов. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитическим центром The Heritage Foundation (США). В рейтинге верховенства права по 2017-2018 годы Украина заняла 77 позицию среди 113 стран мира.