В раздевалке спортклуба нашли видеокамеры

Видеокамеры нашли в раздевалке. Фото: ГБР

Во время обысков в раздевалках спортивного клубв "5 элемент" нашли видеокамеры, которые были вмонтированы в вентиляцию и сигнализацию.

Следователи ГБР возбудили уголовное дело о незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации, сообщает Уніан.

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Обыски в "5 элементе" состоялось 20 декабря по содействии СБУ в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины Петр Порошенко.

Вчера, 20 декабря, партия "Европейская солидарность" заявила, что в ее офисе работники Государственного бюро расследований проводят обыски. Об этом написали на сайте партии.