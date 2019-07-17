В ракетную отрасль Украины привлекли 1 млрд грн – Максим Курячий

Максим Курячий за время работы в парламенте стал инициатором и соавтором целого комплекса антикризисных законопроектов, направленных на поддержку ракетно-космической отрасли. Фото: Face

По словам народного депутата Максима Курячего, благодаря ряду законодательных инициатив за несколько лет на стратегические для Украины предприятия КБ "Южное" и "Южмаш" удалось привлечь более 1 млрд грн. Об этом говорится в статье на сайте "Комментарии".

По данным СМИ, за период своей деятельности в парламенте Курячий стал инициатором и соавтором целого комплекса антикризисных законопроектов, направленных на поддержку ракетно-космической отрасли.

Согласно закону "О поддержке стратегической ракетно-космической отрасли государства", который инициировал Максим Курячий, на погашение задолженности за потребленную предприятием "Южмаш" электрическую энергию, было выделено 400 млн грн, это позволило стабилизировать финансово-экономическую ситуацию, по-новому спланировать хозяйственную деятельность предприятия.

Законопроект №5245 также был направлен на финансовое оздоровление стратегических отечественных предприятий "Антонов" и "Южмаш".

"Основная задача – создание действенных условий для улучшения финансового состояния нашего родного "Южмаша" не только словом, но и делом. В тех условиях для предприятия - это была существенная поддержка, которая позволила в значительной мере стабилизировать ситуацию, освободить завод от чрезмерной долговой нагрузки. Постепенно, шаг за шагом, мы будем добиваться стабилизации в отрасли ракетостроения и стимулировать производство отечественной техники и оборонной продукции. "Южмаш" будет жить и работать", - отмечает один из соавторов Курячий.

Законом было предусмотрено, что сумма пени и других штрафных санкций, начисленных предприятию вследствие невыполнения соответствующих обязательств на реструктуризированную сумму задолженности, списывается.

Неоднократно вместе с коллегами по парламенту народный депутат Максим Курячий добивался погашения задолженности по заработной плате – наиболее болезненного вопроса для трудового коллектива "Южмаша".

2015 года это было порядка 70 млн грн, 2016-го - 70 млн грн, 2017-го - 50 млн грн и плюс рассрочка по ЕСВ на сумму 34 млн грн, что позволило разблокировать счет предприятия.

"Южмаш" крупное предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции, расположенное в Днепре. По итогам 2015 года объём реализации продукции "Южмаша" составил 585 млн грн. Для сравнения — 2011-го выручка завода равнялась 1,9 млрд грн.