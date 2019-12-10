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вторник, 10 декабря 2019 20:03

В Раде зарегистрировали законопроект об особом статусе Донбасса

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В Раде зарегистрировали законопроект об особом статусе Донбасса
Текст законопроекта пока отсутствует. Фото: acc.cv

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в Раде законопроект об особом статусе Донбасса.

Текста законопроекта пока нет, об этом говорится на сайте парламента.

Проект закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован под номером 2569.

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1 октября участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе согласовали так называемую "формулу Штайнмайера".

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что закон об особом статусе Донбасса, начнет действовать на постоянной основе при условии, что на этой территории пройдут местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией и законодательством Украины. Еще одним условием является публикация отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов.

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