В Раде зарегистрировали законопроект, который исключает взыскание 10 миллиардов из ПриватБанка

В Раде зарегистрировали законопроект, который заблокирует принудительном взыскании с ПриватБанка 350 млн долл в пользу компаний Суркисов, авторства Министерства юстиции.

Соответствующий документ зарегистрировал нардеп Слуги Народа Юрий Камельчук. Об этом сообщает министр юстиции Денис Малюська.

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"Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект # 4064, который делает невозможным наглую и противозаконную кражу 10 миллиардов государственных средств ... просьба поддержать и распространить. Время играет против нас", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка в пользу последних 164,5 миллиона долларов.

Также Печерский райсуд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке исполнения решения суда с 2017 года о обязательства ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные в национализации банка на его счетах кипрского филиала.

Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347 374 000 долларов (из них около 102 млн долларов - проценты, начисленные по ставке 13% годовых).