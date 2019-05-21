В Раде поддержали легализацию марихуаны

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 576
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 3618
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1359
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1737
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3439
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6660
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67010
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1197
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1494
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2484
Фото
Все фото
9
7
4
6
5
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
В карпатском высокогорье нашли уникальное здание
В карпатском высокогорье нашли уникальное здание
Какими были жены украинских президентов
Какими были жены украинских президентов
Украинка рассказала, чем может удивить Аргентина
Украинка рассказала, чем может удивить Аргентина
Видео
Все видео
Вышел трейлер 3 сезона сериала "Мир дикого Запада"
Вышел трейлер 3 сезона сериала "Мир дикого Запада"
Кличко показал, как становится на стеклянную поверхность нового моста
Кличко показал, как становится на стеклянную поверхность нового моста
Украинцы почтили память жертв политических репрессий
Украинцы почтили память жертв политических репрессий
Победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс из Нидерландов
Победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс из Нидерландов
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 576
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 513
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 999
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1872
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9909
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 639
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
вторник, 21 мая 2019 09:45

В Раде поддержали легализацию марихуаны

  Комментировать
В Раде поддержали легализацию марихуаны
Комитет Рады поддержал законопроект о легализации медицинской марихуаны. Фото: hvylya.net

В Верховной Раде 20 мая зарегистрирован законопроект, который предусматривает легализацию медицинской марихуаны в Украине.

Документа присвоили №10313.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховная Рада рассмотрит петицию о легализации марихуаны

Согласно карточке законопроекта на сайте парламента, его передали на рассмотрение руководства ВР.

Инициаторами документа являются более 100 депутатов, среди которых Георгий Логвинский, Виктория Сюмар, Анна Гопко, Владимир Парасюк, Вадим Новинский, Александра Кужель, Мустафа Джемилев и другие.

Текст законопроекта пока не опубликовали.

С наркотиками в Украине ситуация похожа на ситуацию в целом в Евросоюзе.Наиболее распространенным наркотиком у нас есть каннабис - марихуана, анаша, конопля, гашиш. И по количеству его применения, и по количеству изьятий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Раде поддержали легализацию марихуаны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

Огромные часы остановились из-за жары

Самое читаемое
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 91934
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 2 Просмотров: 53499
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 Просмотров: 50213
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль Просмотров: 24436
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 5 Просмотров: 22662
Общество
Банковую открыли для прохожих
Банковую открыли для прохожих Просмотров: 18
Четыре компании приостановили сотрудничество с Huawei через подозрение в шпионаже
Четыре компании приостановили сотрудничество с Huawei через подозрение в шпионаже Просмотров: 9
Последняя серия "Игры престолов" побила рекорд
Последняя серия "Игры престолов" побила рекорд Просмотров: 153
Зеленский вызвал Полторака
Зеленский вызвал Полторака Просмотров: 1035
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
10
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
10
Зеленский распускает Раду
5
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
5
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
3
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
Голосов: 38878
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua