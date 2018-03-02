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пятница, 02 марта 2018 07:42

В Раде идут "торги" за кресло главы НБУ

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В Раде идут &quot;торги&quot; за кресло главы НБУ
За пост главы НБУ в Раде идут "торги" - нардеп Фото: zik

Председатель Национального банка Украины до сих пор не назначили, потому что в Верховной Раде идут "торги" за чиновничьи кресла.

"Вы сегодня сидите и пытаетесь госпожа Гонтареву и это кресло разменять на другие кресла. Это кресло руководителя счетной палаты, это кресло омбудсмена, это несколько министерств, это комитеты в парламенте. Вы увидите, что это будет изменение должностей", - сказал в эфире ток шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" народный депутат Валерий Писаренко.

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Первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий исполняет обязанности главы регулятора с 11 мая 2017 года, после того как глава НБУ Гонтарева подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке. До освобождения действующая глава НБУ должен отчитаться перед Верховной Радой.

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