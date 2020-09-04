В работе системы "Приват24" произошел сбой

В работе банковской программы произошел сбой.
Украинцы не могут войти в систему приложения на телефоне и в компьютерной версии.
Как сообщает УНИАН, на технические проблемы жалуются пользователи в социальных сетях.
Есть проблемы со службой поддержки. Чтобы связаться с оператором нужно ждать не менее 20 мин. на линии.
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Технические проблемы возникли из-за перебоев в работе серверов. К решению проблемы привлекли все технические службы банка.
В ближайшее время перебои в работе банка будут устранены.
Кабмин одобрил стратегию реформирования государственного банковского сектора. В ней говорится о возможных стратегических позициях и бизнес-моделях госбанков. "Приватбанк" - это ведущий розничный банк, который должен ориентироваться на малый и средний бизнес.
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