В пятницу в Киеве пройдет акция "Медведчук, замолчи!"

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В пятницу, 25 октября в Киеве пройдет митинг с требованием прекратить вещание телеканалов, транслирующих российскую пропаганду. Об этом сообщает ряд проукраинских пабликов в социальных сетях, в частности "Патриот Киев" и "Ми - українці", передает Delo.ua.

"Уважаемые украинцы – все, кто по-настоящему предан стране! Собираемся завтра, 25 октября в 11:00 у здания "112 канала" (ул. Дегтяревская, 21) на мирную общественную акцию под лозунгами: "Закроем рот российской пропаганде! Медведчук, замолчи!" - говорится в сообщении.

Организаторы не указаны, однако скорее всего за акцией стоят представители националистических сил, которые были двигателями движения "Нет капитуляции!". Цель акции – прекратить ретранслировать кремлевскую пропаганду, прикрываясь свободой слова, и "одурманивать украинское общество".

Напомним, что телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK входят в холдинг "Новости", который принадлежит бизнесмену и политику Тарасу Козаку, нардепу от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ближайшему соратнику Виктора Медведчука, которого и называют реальным собственником медиа. Согласно мониторингу, проведенному изданием "Детектор медиа", телеканалы холдинга "Новости" - "112 Украина", NewsOne и ZIK чаще всего распространяют месседжи, созвучные с кремлевской пропагандой.