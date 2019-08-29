В пятницу удерживаемые в РФ украинцы могут быть освобожденными - Чийгоз

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз анонсировал освобождение находящихся в России украинских политзаключенных 30 августа Фото: krymr.com

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз анонсировал освобождение находящихся в России украинских политзаключенных 30 августа.

"Олег Сенцов в Лефортово. С той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько возможно. Я прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан - это да", - сказал он журналистам после торжественного заседания Верховной Рады в четверг, пишет Интерфакс-Украина.

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Политзаключенного Олега Сенцова доставили из Лабытнанги, где он отбывает наказание, в Москву. Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в Москве.