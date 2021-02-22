В прошлом году Великобритания удовлетворила 95% визовых заявок украинцев

Посол сообщила, что большинство украинцев пустили в Британию. Фото: pexels.com

В 2020 году количество визовых отказов Великобритании составило 5%.

"Я могу вас заверить, что в прошлом году мы удовлетворили 95 процентов визовых заявок", - сказала посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс в интервью "Европейской правде".

В 2019 году уровень отказов был выше 10%. Улучшение произошло благодаря изменению визовой практики.

"Одно из крупных изменений - то, что мы перенесли обработку всех визовых заявок в Кройдон, то есть визового центра в Варшаве нет, как и других центров обработки визовых заявок по миру. Подозреваю, что централизация, унификация этого процесса помогла", - пояснила Симмонс.

Перенос также повысил важность корректного заполнения визовой заявки.

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"Если вы пропустили какую-то строку, не заполнили какой-то документ, то сотрудник визового центра, у которого в очереди еще тысяча заявок, просто отбросит вашу заявку и пойдет дальше", - отметила посол.

Страны ЕС утвердили только 10,2% заявлений на убежище от граждан Украины в прошлом году, в 2018 году этот показатель составил 17,3%. Об этом пишет ЕП со ссылкой на 3-й отчет Еврокомиссии по оценке выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства и Западных Балкан.