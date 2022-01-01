В прошлом году в Украине высадили 240 млн деревьев: какая область лидирует

Больше деревьев в прошлом году высадили в Житомирской области - 51 млн. В Ровенской - 29,5 млн, Волынской - 23,3 млн, Черниговской - 15,6 млн. Фото: pixabay.com

В Украине в 2021 году высадили 240 млн деревьев. На 2022 год планируется нарастить этот показатель до 300 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного лесного агентства.

"В этом году предприятия, подчиняющиеся Гослесагентству, высадили 240 млн сеянцев и саженцев. Кроме того, на землях других лесопользователей высажено дополнительно около 9 млн древесных растений", – сообщил глава ведомства Юрий Болоховец.

Отмечается, что 59,5 млн из 240 млн деревьев посадили в рамках президентской программы "Зеленая страна".

Уточняется, что в Житомирской области высадили 51 млн деревьев, где больше всего уничтожили лесов в результате пожаров в 2020-м, Ровенской – 29,5 млн, Волынской – 23,3 млн, Черниговской – 15,6 млн.

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В лесостепных областях высадили 66,5 млн деревьев, в частности в Киевской области – почти 20 млн, Полтавской и Сумской – почти по 10 млн, Черкасской – 8,2 млн, Харьковской – 6,2 млн, Винницкой – 5,2 млн, Тернопольской – 4,4 млн, Хмельницкий – 3,7 млн.

В степных регионах страны лесоводы высадили 21,3 млн деревьев, в том числе в Луганской области – 6,6 млн, Запорожской – 4,4 млн, Кировоградской – 3,8 млн, Херсонской – 2,7 млн.

По данным Гослесагентства, в Карпатах в 2021 году высадили 30,3 млн деревьев, в том числе 15,1 млн в Закарпатской области, во Львовской – 8,1 млн, в Черновицкой и Ивано-Франковской – по 3,5 млн.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о старте проекта "Зеленая страна". Согласно ему, в Украине должны высадить 1 млрд деревьев за три года. Реализация проекта началась летом 2021 года. Но в Госагентстве лесных ресурсов заявили, что не смогут высадить миллиард деревьев за три года, как предполагает план Зеленского. В ближайшие три года планируют высадить более 729 млн саженцев.