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среда, 27 октября 2021 10:16

В Припяти презентовали уникальный музыкальный альбом - фото, видео
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Представили первый альбом музыкального проекта "Звуки Чернобыля". В виниловую пластинку вошли 10 композиций.

Над треками работали украинские музыканты, создающие экспериментальную музыку. Участие приняли группа KAZKA, Сергей Михалок, техно-ди-джеи и бит-боксеры.

"Выбирал музыкантов лично. Все эти люди побывали в Чернобыле, чтобы вдохновиться атмосферой. Они выступили здесь, мы их записали. И теперь по QR-коду на пластинке можно открыть видео, чтобы оживить артистов", - говорит автор проекта Валерий Коршунов.

Проект был создан при поддержке Украинского культурного фонда. Чтобы послушать альбом, можно купить виниловую пластинку. Всего их выпустили 500.

Будут продавать за 1986 грн - в знак года трагедии на Чернобыльской АЭС. Все средства пойдут на помощь ликвидаторам и пострадавшим в результате трагедии.

Покинутые улицы Чернобыля
Фото: Дмитрий АНОХИН
Загоризонтная радиолокационная станция "Дуга"
Загоризонтная радиолокационная станция "Дуга"
Административное здание станции
Презентовали пластинку у здания старой школы

"Чернобыль - это урок, который мы вовремя не усвоили. Пытались показать не жанр, а проблему, чтобы найти у каждого отклик в сердцах. У каждого музыканта получилось что-то особенное, потому что они передали эмоции через музыку", - рассказал Коршунов.

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Представили также одну из песен будущего альбома. У здания бывшей школы в пустом городе ее исполнила аудиовизуальный музыкант Екатерина Заволока. Для каждой песни создают видео и графику, чтобы передать оригинальный мотив.

Взрыв на ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Был полностью разрушен четвертый реактор атомной электростанции. Произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. Облако из них прошлось над большей частью Европы и даже достигло восточных границ США. Из Припяти и окрестных населенных пунктов были эвакуированы около 200 тыс. человек. Катастрофа считается самой большой за всю историю ядерной энергетики.

Автор: Лилия МИЦКО, фото: Дмитрий АНОХИН
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