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среда, 05 мая 2021 15:30

В Припять завозили лучшие товары - уникальные фото зоны отчуждения
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В последние дни апреля в Припяти все готовились к празднованию первомайских праздников.

Однако после трагедии на Чернобыльской АЭС уже 27 апреля город стал пустым. Сначала предполагали, что это только на три дня. Как оказалось впоследствии - навсегда, пишет в своем блоге журналист Максим Мирович.

За десятки лет город разграбили мародеры, однако атмосфера советского праздника осталась.

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"Именно в этом и заключается уникальность Припяти. Она, словно античные Помпеи или Геркуланум, представляет собой срез своей эпохи - срез позднесоветского общества, который будет интересный археологам и культурологам будущих веков. И именно поэтому Припять должна получить статус памятки ЮНЕСКО Первой категории. Потому что подобных городов и аналога подобного цивилизационного опыта в мире больше просто нет", - рассказывает Мирович.

Журналист сделал уникальные фото Припяти через 35 лет после трагедии.

Мелкие бытовые кражи во времена СССР были обычным делом. В магазинах обвешивали, в столовых варили чай из коричневого сахара, а на стройках брали все, что "плохо лежало".

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