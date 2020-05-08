В правительстве говорят, что восстановили финансирование телеканала ATR

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2106
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1989
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 981
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1458
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1899
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1629
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3609
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2439
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
8
5
3
4
6
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
В Карпатах выпало 15 см снега
В Карпатах выпало 15 см снега
&quot;Руки прочь от Стерненка&quot;: акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
Маски за 550 грн, мобильные и одежда — чем сейчас торгует &quot;Эпицентр&quot;
Маски за 550 грн, мобильные и одежда — чем сейчас торгует "Эпицентр"
Видео
Все видео
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
В Украине отмечают День пехоты
В Украине отмечают День пехоты
Плюс 487 инфицированных за сутки. Опубликовали новые данные о коронавирусе в Украине
Плюс 487 инфицированных за сутки. Опубликовали новые данные о коронавирусе в Украине
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1620
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1188
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3771
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2655
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1602
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 мая 2020
Просмотров: 207
Останні листи
Я мало розуміюся в сільському господарстві, але коли весною довго немає дощу — починаю непокоїтися. — У вас не було дощу? — ...
пятница, 08 мая 2020 01:00

В правительстве говорят, что восстановили финансирование телеканала ATR

  Комментировать
В правительстве говорят, что восстановили финансирование телеканала ATR
Финансирование телеканала ATR восстановили. Фото: ATR

Кабинет министров на заседании 6 мая разблокировал использование бюджетных средств крымскотатарским телеканалом ATR.

Правительство внесло изменения в соответствующий порядок использования средств. Это позволило направить деньги телеканалу, сообщает пресс служба правительства.

Согласно документа, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине просят спасти единственный крымскотатарский телеканал

В. и. о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко также отметила, что решение правительства создаст правовые предпосылки для дальнейшего финансирования телеканала AТR.

28 апреля генеральный директор телеканала Ленур Ислямов сообщал, что ATR сих пор не получил финансирование от государства, которое президент Зеленский обещал в феврале, и может закрыться уже в мае.

Он объяснял, что правительство не могло выделить деньги на деятельность телеканала, поскольку до сих пор нет дополнительных положений, которые разрабатывали. 28 апреля должно было состояться уже 4 заседания Кабмина, где финансирование планировали разблокировать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В правительстве говорят, что восстановили финансирование телеканала ATR». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 40329
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 17154
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 11583
Задержали банду, которая похищала людей
Задержали банду, которая похищала людей Просмотров: 9450
&quot;Я миллионер. Мне п***й&quot;: 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
 Просмотров: 9189
Общество
В Париже отдали последний долг погибшему легионеру из Украины
В Париже отдали последний долг погибшему легионеру из Украины Просмотров: 108
Главного редактора "Слидство.Инфо" вызвали на допрос
Главного редактора "Слидство.Инфо" вызвали на допрос Просмотров: 198
В Киеве возобновят работу 13 агрорынков. Адреса
В Киеве возобновят работу 13 агрорынков. Адреса Просмотров: 171
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
8
 Просмотров: 270
Командующего сухопутных войск ВСУ уволили в запас
Командующего сухопутных войск ВСУ уволили в запас Просмотров: 540
Больше всего комментируют
7
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
6
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
4
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
3
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
3
На Рябошапку завели дело
Голосов: 51154
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua