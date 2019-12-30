В правительстве говорят, бюджет теряет 2 млрд грн из-за нелегального "секонд-хенда"

Минсоцполитики хочет остановить контрабанду под видом "гуманитарной помощи". Фото: news.pn

Минсоцполитики намерено бороться с "схемам на гуманитарке", а не с легальным бизнесом "секонд-хенда".

лавной задачей является прекращение потока контрабанды, которая завозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль в Facebook.

Чиновник отметил, что в Украине часто "гуманитарный груз" используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов.

"Гуманитарную помощь" не нужно растамаживать, ведь это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. Этим пользуются определенные дельцы, которые завозят подержанные вещи как "гуманитарку", а потом продают в магазинах и бутиках. Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 млрд грн", - отметил Коваль.

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В Украине хотят запретить ввозить подержанные вещи в качестве гуманитарной помощи. Ведь сейчас в страну под видом гуманитарной помощи ввозят уцененные вещи для продажи без таможенного оформления.