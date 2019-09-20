В правительстве анонсировали отставку главы Укравтодора

Отставку главы Укравтодора анонсировали в правительстве. Фото: Главком

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак намерен уйти в отставку.

"Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Интерфакс-Украина.

По словам Криклия, Новак сам планирует уйти, он понимает, что изменился политический ландшафт.

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Новак, экс-министр транспорта Польши, был назначен исполняющий обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в октябре 2016 года.